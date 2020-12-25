Пісні голубці – традиційна страва, яку готують на Святвечір та Різдво. Їх готують з капусти з рисом, пшоном, картоплею та грибами.

SmachnoNews підготував для вас рецепти пісних голубців з пшоном, які ви з легкістю можете приготувати вдома, які стануть чудовим доповненням до святкового столу. Читайте також Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами Голубці з пшоном Інгредієнти:

– 1 біла капуста;

– 1 склянка пшона;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 ст. л олії;

– лавровий лист;

– томати;

– сіль, перець. Голубці з пшоном Ретельно помийте капусту, відокреміть листя. В окропі зваріть листя капусти, залиште до повного охолодження. Для приготування начинки помийте пшоно, зваріть на маленькому вогні до готовності та залиште до повного охолодження. Ретельно помийте овочі, наріжте моркву та цибулю соломкою, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. У мисці змішайте пшоно з моркою та цибулею, додайте сіль, перець, ретельно перемішайте до однорідної маси. Почистіть свіжі томати, наріжте кубиками, тушкуйте на малому вогні, додайте, сіль, перець, перемішайте, залиште до повного охолодження. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Викладіть на листя начинку, загорніть, викладіть голубці у форму для запікання, полийте томатним соусом, додайте лавровий лист, відправте у духовку запікатись на 45 хвилин. Викладіть на тарілку. Подавайте теплими. Голубці з грибами Голубці з грибами Інгредієнти:

– 1 біла капуста;

– 1 склянка пшона;

– 200 г грибів (печериці);

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 ст. л олії;

– лавровий лист;

– 2 ст. л сметани 20%;

– томати;

– сіль, перець. Ретельно помийте капусту, відокреміть листя. В окропі зваріть листя капусти, залиште до повного охолодження. Для приготування начинки помийте пшоно, зваріть на маленькому вогні до готовності та залиште до повного охолодження. Ретельно помийте овочі, наріжте моркву та цибулю соломкою, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Окремо помийте та почистіть гриби, наріжте кубиками, обсмажте на пательні. У мисці змішайте пшоно з моркою та цибулею, додайте гриби, сіль, перець, ретельно перемішайте до однорідної маси. Почистіть свіжі томати, наріжте кубиками, тушкуйте на пательні на малому вогні, додайте сметани, сіль, перець, перемішайте, залиште соус до повного охолодження. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Викладіть на листя начинку, загорніть, викладіть голубці у форму для запікання, полийте соусом, додайте лавровий лист, відправте у духовку запікатись на 45 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!