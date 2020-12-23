Вареники, пожалуй, любимое блюдо всех, как взрослых, так и детей. Их можно готовить с разнообразными начинками: с картофелем, творогом, вишнями, грибами, мясом и даже шпинатом.

SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов к Сочельнику и Рождеству с тремя разными начинками вареников. Давайте готовить вместе и лакомиться только самыми вкусными домашними блюдами. Читайте также Рецепты постного борща: с грибами, фасолью, с ушками Как приготовить тесто на вареники Ингредиенты:

– 1 стакан воды;

– 1 яйцо;

– 3,5-4 стакана муки;

– 3 ст. л масла;

– щепотка соли. Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли. Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду, замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20-30 минут. Посыпьте готовое тесто мукой и положите на доску или столешницу. Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них по очереди раскатывайте скалкой и вырезайте стаканом круглые варенички. Выложите чайную ложку начинки в центр вареника и защепите края, формируя вареник. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3-4 минуты. Смажьте сливочным маслом или посыпьте жареным лучком и подавайте к столу. Рецепт вареников с творогом

Рецепт вареников с творогом Ингредиенты:

– 250 г творога;

– 1 яичный желток;

– 2 ст. л сахара;

– щепотка соли. Тщательно перетрите творог через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавьте в творог яичный желток, сахар и соль – вымешайте начинку для вареников до однородной массы и начините ею вареники. Рецепт вареников с картошкой

Домашние вареники с картошкой Ингредиенты:

– 500 г картофеля;

– 1 луковица;

– 2 ст. л масла;

– соль;

– перец. Тщательно помойте картофель, почистите от кожуры и еще раз промойте водой. Разрежьте картофель на две половины и отварите в кастрюле в чистой слегка подсоленной воде до готовности. Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на горячей сковородке с маслом пока он не станет прозрачным. Слейте лишнюю воду из готового картофеля, смажьте его луком и приправьте специями. Разомните картофель в пюре и оставьте остывать. Охлажденным пюре начините вареники и отварите до готовности в кипящей воде 3-4 минуты. Рецепт вареников с грибами Вареники с грибами Ингредиенты:

– 300 г шампиньонов;

– 2 луковицы;

– 2 ст. л масла;

– пучок петрушки;

– соль, перец. Тщательно помойте шампиньоны, почистите от кожуры и нарежьте на маленькие кусочки. Лук почистите от шелухи, нарежьте на кубики и обжарьте на растительном масле вместе с грибами. Готовые грибы поперчите и посолите, охладите и соедините с мелко нарезанной петрушкой. Грибной зажаркой начините вареники и отварите до готовности. Приятного аппетита!