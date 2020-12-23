Вкусные рецепты вареников на Рождество: с творогом, картофелем и грибами
Вареники, пожалуй, любимое блюдо всех, как взрослых, так и детей. Их можно готовить с разнообразными начинками: с картофелем, творогом, вишнями, грибами, мясом и даже шпинатом.
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов к Сочельнику и Рождеству с тремя разными начинками вареников. Давайте готовить вместе и лакомиться только самыми вкусными домашними блюдами.
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Как приготовить тесто на вареники
- Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли.
- Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду, замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20-30 минут.
- Посыпьте готовое тесто мукой и положите на доску или столешницу.
- Разделите тесто на вареники на несколько частей, каждую из них по очереди раскатывайте скалкой и вырезайте стаканом круглые варенички.
- Выложите чайную ложку начинки в центр вареника и защепите края, формируя вареник.
- Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3-4 минуты. Смажьте сливочным маслом или посыпьте жареным лучком и подавайте к столу.
Рецепт вареников с творогом
Рецепт вареников с творогом
- Тщательно перетрите творог через сито, чтобы избавиться от комочков.
- Добавьте в творог яичный желток, сахар и соль – вымешайте начинку для вареников до однородной массы и начините ею вареники.
Рецепт вареников с картошкой
Домашние вареники с картошкой
- Тщательно помойте картофель, почистите от кожуры и еще раз промойте водой.
- Разрежьте картофель на две половины и отварите в кастрюле в чистой слегка подсоленной воде до готовности.
- Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на горячей сковородке с маслом пока он не станет прозрачным.
- Слейте лишнюю воду из готового картофеля, смажьте его луком и приправьте специями. Разомните картофель в пюре и оставьте остывать.
- Охлажденным пюре начините вареники и отварите до готовности в кипящей воде 3-4 минуты.
Рецепт вареников с грибами
Вареники с грибами
- Тщательно помойте шампиньоны, почистите от кожуры и нарежьте на маленькие кусочки.
- Лук почистите от шелухи, нарежьте на кубики и обжарьте на растительном масле вместе с грибами.
- Готовые грибы поперчите и посолите, охладите и соедините с мелко нарезанной петрушкой.
- Грибной зажаркой начините вареники и отварите до готовности. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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