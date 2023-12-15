Будете готовить только так: гениальный рецепт голубцов к Рождеству, разорвавший тикток

15 декабря 2023, 14:20
Читати новину українською

Источник:

Эктор Хименес-Браво

Голубцы – украшение любого украинского праздничного стола. Попробуйте приготовить их по простому рецепту от шеф-повара Эктора Хименеса-Браво – вам точно понравится.

Эти голубцы можно как тушить в кастрюле, чтобы они были более нежными и сочными, так и запекать, если вы любите более поджаренные блюда. Эктор предлагает использовать томатную пасту, но вы можете добавить еще и сметану для сливочного вкуса.

Стоит попробовать Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали

Голубцы к праздничному столу – простой рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов пекинской капусты;
– 400 граммов куриного фарша;
– 150 граммов риса;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 50 грамм томатной пасты;
– 100 миллилитров воды;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– 60 миллилитров масла.

Приготовление:

  1. Отрежьте от кочана пекинки нижнюю часть. Проварите капусту 2 минуты в кипящей подсоленной воде.
  2. Грибы нарежьте маленькими кусочками и обжарьте на 20 миллилитрах растительного масла до румяности. Рис сварите до полуготовности.
  3. В фарш добавьте рис, грибы, посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Капусту разберите на листья. Нижнюю часть немного отбейте. На каждый лист выложите замешанный фарш и сформируйте голубцы.
  5. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите и обжарьте на остальном масле до золотистого цвета.
  6. Зажарку распределите по дну кастрюли, а сверху выложите голубцы.
  7. Залейте все разбавленной с водой томатной пастой и тушите 15 минут. Готовое блюдо подавайте со сметаной
Понравился рецепт? Попробуйте приготовить на Рождество старинное украинское блюдо – засыпанную капусту с подбрюшиной.
Автор: Ольга Котів