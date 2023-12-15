Будете готовить только так: гениальный рецепт голубцов к Рождеству, разорвавший тикток

Голубцы – украшение любого украинского праздничного стола. Попробуйте приготовить их по простому рецепту от шеф-повара Эктора Хименеса-Браво – вам точно понравится.

Эти голубцы можно как тушить в кастрюле, чтобы они были более нежными и сочными, так и запекать, если вы любите более поджаренные блюда. Эктор предлагает использовать томатную пасту, но вы можете добавить еще и сметану для сливочного вкуса.

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Голубцы к праздничному столу – простой рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пекинской капусты;

– 400 граммов куриного фарша;

– 150 граммов риса;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 50 грамм томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– 60 миллилитров масла.

Приготовление:

Отрежьте от кочана пекинки нижнюю часть. Проварите капусту 2 минуты в кипящей подсоленной воде. Грибы нарежьте маленькими кусочками и обжарьте на 20 миллилитрах растительного масла до румяности. Рис сварите до полуготовности. В фарш добавьте рис, грибы, посолите, поперчите и перемешайте. Капусту разберите на листья. Нижнюю часть немного отбейте. На каждый лист выложите замешанный фарш и сформируйте голубцы. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите и обжарьте на остальном масле до золотистого цвета. Зажарку распределите по дну кастрюли, а сверху выложите голубцы. Залейте все разбавленной с водой томатной пастой и тушите 15 минут. Готовое блюдо подавайте со сметаной