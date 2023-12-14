Одним из таких блюд является засыпанная капуста. Она готовится совсем не тяжело, а вкус имеет просто незабываемый.
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Засыпанная капуста со шкварками – пошаговый рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Квашеную капусту отожмите, нарежьте, залейте холодной водой и поставьте варить почти до готовности. Если капуста очень кислая, то перед варкой ее следует промыть.
- Пшено залейте кипятком, оставьте запариваться на 15 – 20 минут, а затем слейте воду.
- Взбейте яйцо, как на омлет. Перетрите его с пшеном, высыпьте сверху на капусту и не перемешивайте, пока не сварится пшено. Вода должна покрывать крупу примерно на 1 сантиметр.
- Лук нарежьте кубиком, поджарьте до золотистости, добавьте сметану и прогрейте.
- Вылейте зажарку в капусту и хорошо перемешайте.
- Доведите засыпанную капусту до вкуса солью и перцем и продолжайте варить.
- Тем временем нарежьте лук мелко, а подбрюшину – кусками, как на шкварки.
- Жарьте подбрюшину, пока сало практически не утопится, добавьте лук, посолите, поперчите и готовьте к румяности.
- Наложите в миску капусту, сверху добавьте шкварки и подавайте.