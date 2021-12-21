Горячий шоколад во французском стиле соблазняет своим вкусом. Вы не захотите готовить его дргим способом – это просто невероятно вкусно!

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Приготовить идеальный горячий шоколад может быть сложно. Иногда напиток получается слишком водянистым и не имеет характерной густоты. Как этого избежать? Попробуйте французский рецепт горячего шоколада. Он безумно ароматен и перед ним невозможно устоять.

Рецепт горячего шоколада

Ключом к приготовлению этого согревающего напитка во французском варианте является правильный шоколад. Лучше всего подойдет с высоким содержанием какао – минимум 60 – 70 процентов.

Время: 20 минут

Порций: 2

Невероятный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

300 миллилитров молока;

115 грамм измельченного шоколада;

1 – 3 столовые ложки коричневого сахара (по желанию);

щепотка соли;

взбитые сливки;

шоколадная стружка.

Приготовление: