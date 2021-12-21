Горячий шоколад во французском стиле соблазняет своим вкусом. Вы не захотите готовить его дргим способом – это просто невероятно вкусно!

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Приготовить идеальный горячий шоколад может быть сложно. Иногда напиток получается слишком водянистым и не имеет характерной густоты. Как этого избежать? Попробуйте французский рецепт горячего шоколада. Он безумно ароматен и перед ним невозможно устоять.

Рецепт горячего шоколада

Ключом к приготовлению этого согревающего напитка во французском варианте является правильный шоколад. Лучше всего подойдет с высоким содержанием какао – минимум 60 – 70 процентов.

Время: 20 минут
Порций: 2

Невероятный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 300 миллилитров молока;
  • 115 грамм измельченного шоколада;
  • 1 – 3 столовые ложки коричневого сахара (по желанию);
  • щепотка соли;
  • взбитые сливки;
  • шоколадная стружка.

Приготовление:

  1. Молоко вливаем в кастрюлю и нагреваем на медленном огне, не доводя до кипения.
  2. Добавьте шоколад и продолжайте помешивать, пока он не растает.
  3. Варите 2 – 3 минуты, пока шоколад не загустеет.
  4. Добавьте коричневый сахар и соль.
  5. Если шоколад слишком густой, добавьте еще немного молока.
  6. Разлейте шоколад по небольшим чашкам и украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.