Горячий шоколад во французском стиле соблазняет своим вкусом. Вы не захотите готовить его дргим способом – это просто невероятно вкусно!
Не упустите Когда гости пришли внезапно: быстрые блюда, которые можно приготовить за 20 минут
Приготовить идеальный горячий шоколад может быть сложно. Иногда напиток получается слишком водянистым и не имеет характерной густоты. Как этого избежать? Попробуйте французский рецепт горячего шоколада. Он безумно ароматен и перед ним невозможно устоять.
Рецепт горячего шоколада
Ключом к приготовлению этого согревающего напитка во французском варианте является правильный шоколад. Лучше всего подойдет с высоким содержанием какао – минимум 60 – 70 процентов.
Время: 20 минут
Порций: 2
Невероятный напиток / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 300 миллилитров молока;
- 115 грамм измельченного шоколада;
- 1 – 3 столовые ложки коричневого сахара (по желанию);
- щепотка соли;
- взбитые сливки;
- шоколадная стружка.
Приготовление:
- Молоко вливаем в кастрюлю и нагреваем на медленном огне, не доводя до кипения.
- Добавьте шоколад и продолжайте помешивать, пока он не растает.
- Варите 2 – 3 минуты, пока шоколад не загустеет.
- Добавьте коричневый сахар и соль.
- Если шоколад слишком густой, добавьте еще немного молока.
- Разлейте шоколад по небольшим чашкам и украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой.