Гарячий шоколад у французькому стилі спокушає своїм смаком. Ви не захочете готувати його іншим способом – це просто непристойно смачно!

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Приготувати ідеальний гарячий шоколад може бути складно. Іноді напій виходить занадто водянистим і не має характерної густоти. Як цього уникнути? Спробуйте французький рецепт гарячого шоколаду. Він шалено ароматний і перед ним неможливо встояти.

Рецепт гарячого шоколаду

Ключем до приготування цього зігріваючого напою у французькому варіанті є правильний шоколад. Найкраще підійде з високим вмістом какао – мінімум 60 – 70 відсотків.

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Неймовірний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

300 мілілітрів молока;

115 грам подрібненого шоколаду;

1 – 3 столові ложки коричневого цукру (за бажанням);

дрібка солі;

збиті вершки;

шоколадна стружка.

Приготування: