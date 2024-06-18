Вкуснее не бывает: элементарный рецепт горохового пюре с беконом

Попробуйте приготовить гороховое пюре с беконом. Его вкус вас точно приятно удивит.

Горох издавна используется в украинской кухне. Ведь он не только питательный, но и очень ароматный.

Будет вкусно Бюджетно, но очень вкусно: элементарный рецепт сочных котлет с секретом

Горох с беконом

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

– 1 стакан гороха;– 3 стакана воды;– соль, перец по вкусу;– 50 граммов масла;– 1 зубчик чеснока;– 200 граммов сала или бекона;– 1 луковица;– 1 морковь.

Смотрите, как приготовить горох с беконом: видео

Приготовление:

Кашу промойте и залейте горячей водой. Оставьте минимум на один час, а лучше на ночь. Слейте воду и залейте чистую в пропорции 1 к 3. Варите примерно 1 час. Лук измельчите и обжарьте до золотистости. Морковь натрите и добавьте к луку. Когда вода едва будет покрывать горох, добавьте поджарку и варите до загустения. В конце приготовления добавьте к каше соль, перец, масло и измельченный чеснок. Толкушкой или блендером измельчите кашу до пюреобразного состояния. Сало или бекон обжарьте на сухой сковороде и добавьте к каше. Подавайте горох с кусочком масла и шкварками.