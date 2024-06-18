Вкуснее не бывает: элементарный рецепт горохового пюре с беконом

18 июня 2024, 14:27
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Источник:

yuliia.senych

Попробуйте приготовить гороховое пюре с беконом. Его вкус вас точно приятно удивит.

Горох издавна используется в украинской кухне. Ведь он не только питательный, но и очень ароматный.

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Горох с беконом

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан гороха;
– 3 стакана воды;
– соль, перец по вкусу;
– 50 граммов масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 200 граммов сала или бекона;
– 1 луковица;
– 1 морковь.

Смотрите, как приготовить горох с беконом: видео

Приготовление:

  1. Кашу промойте и залейте горячей водой. Оставьте минимум на один час, а лучше на ночь.
  2. Слейте воду и залейте чистую в пропорции 1 к 3. Варите примерно 1 час.
  3. Лук измельчите и обжарьте до золотистости. Морковь натрите и добавьте к луку.
  4. Когда вода едва будет покрывать горох, добавьте поджарку и варите до загустения.
  5. В конце приготовления добавьте к каше соль, перец, масло и измельченный чеснок. Толкушкой или блендером измельчите кашу до пюреобразного состояния.
  6. Сало или бекон обжарьте на сухой сковороде и добавьте к каше. Подавайте горох с кусочком масла и шкварками.

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Автор: Ольга Котів