Горох здавна використовується в українській кухні. Адже він не лише поживний, а й дуже ароматний.

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Горох з беконом

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка гороху;

– 3 склянки води;

– сіль, перець до смаку;

– 50 грамів масла;

– 1 зубчик часнику;

– 200 грамів сала чи бекону;

– 1 цибулина;

– 1 морква.

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Приготування:

Кашу промийте і залийте гарячою водою. Залиште мінімум на одну годину, а краще на ніч. Злийте воду і залийте чисту в пропорції 1 до 3. Варіть приблизно 1 годину. Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистості. Моркву натріть та додайте до цибулі. Коли вода ледь покриватиме горох, додайте засмажку та варіть до загустіння. В кінці приготування додайте до каші сіль, перець, масло і подрібнений часник. Товкачкою або блендером подрібніть кашу до пюреподібного стану. Сало чи бекон обсмажте на сухій пательні та додайте до каші. Подавайте горох зі шматочком масла і шкварками.

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