Горох здавна використовується в українській кухні. Адже він не лише поживний, а й дуже ароматний.
Буде смачно Бюджетно, але дуже смачно: елементарний рецепт соковитих котлет із секретом
Горох з беконом
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати горох з беконом: відео
Приготування:
- Кашу промийте і залийте гарячою водою. Залиште мінімум на одну годину, а краще на ніч.
- Злийте воду і залийте чисту в пропорції 1 до 3. Варіть приблизно 1 годину.
- Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистості. Моркву натріть та додайте до цибулі.
- Коли вода ледь покриватиме горох, додайте засмажку та варіть до загустіння.
- В кінці приготування додайте до каші сіль, перець, масло і подрібнений часник. Товкачкою або блендером подрібніть кашу до пюреподібного стану.
- Сало чи бекон обсмажте на сухій пательні та додайте до каші. Подавайте горох зі шматочком масла і шкварками.