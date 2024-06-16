Вкуснейший гарнир, о котором все почему-то забывают: как приготовить идеальное гороховое пюре

16 июня 2024, 21:31
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Источник:

Shuba

Гороховое пюре идеально подходит к мясу. Однако не все знают, как его вкусно приготовить.

Гороховое пюре готовится очень просто. Результат вас точно поразит.

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Гороховое пюре

  • Время: 50 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 300 граммов гороха;
– 600 миллилитров воды;
– 40 граммов масла;
– 4 грамма соли.

Приготовление:

  1. Насыпьте горох в двухлитровую кастрюлю, промойте несколько раз и замочите на 4 – 6 часов.
  2. Затем еще раз промойте и залейте водой, чтобы она прикрыла горох с запасом в 3 сантиметра.
  3. Поставьте горох вариться, доведите до кипения. Когда он начнет пениться, снимите пену ложкой. Варите на маленьком огне 1 час, не закрывая плотно крышку.
  4. Добавьте соль, масло и взбейте блендером. Подавайте горячим.
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Автор: Ольга Котів