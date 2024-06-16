Вкуснейший гарнир, о котором все почему-то забывают: как приготовить идеальное гороховое пюре
16 июня 2024, 21:31Читати новину українською
Источник:Shuba
Гороховое пюре идеально подходит к мясу. Однако не все знают, как его вкусно приготовить.
Гороховое пюре готовится очень просто. Результат вас точно поразит.
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Гороховое пюре
- Время: 50 минут
- Порций: 3
– 300 граммов гороха;
– 600 миллилитров воды;
– 40 граммов масла;
– 4 грамма соли.
Приготовление:
- Насыпьте горох в двухлитровую кастрюлю, промойте несколько раз и замочите на 4 – 6 часов.
- Затем еще раз промойте и залейте водой, чтобы она прикрыла горох с запасом в 3 сантиметра.
- Поставьте горох вариться, доведите до кипения. Когда он начнет пениться, снимите пену ложкой. Варите на маленьком огне 1 час, не закрывая плотно крышку.
- Добавьте соль, масло и взбейте блендером. Подавайте горячим.