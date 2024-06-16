Горохове пюре готується дуже просто. Результат вас точно вразить.

Варто спробувати Молода картопля з м'ясом: приготуйте ідеальну страву для родинної вечері

Горохове пюре

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Насипте горох у дволітрову каструлю, промийте декілька разів і замочіть на 4 – 6 годин.
  2. Потім ще раз промийте та залийте водою, щоб вона прикрила горох із запасом у 3 сантиметри.
  3. Поставте горох варитися, доведіть до кипіння. Коли він почне пінитися, зніміть піну ложкою. Варіть на маленькому вогні 1 годину, не закриваючи щільно кришку.
  4. Додайте сіль, олію і збийте блендером. Подавайте гарячим.