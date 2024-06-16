Горохове пюре готується дуже просто. Результат вас точно вразить.
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Горохове пюре
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Насипте горох у дволітрову каструлю, промийте декілька разів і замочіть на 4 – 6 годин.
- Потім ще раз промийте та залийте водою, щоб вона прикрила горох із запасом у 3 сантиметри.
- Поставте горох варитися, доведіть до кипіння. Коли він почне пінитися, зніміть піну ложкою. Варіть на маленькому вогні 1 годину, не закриваючи щільно кришку.
- Додайте сіль, олію і збийте блендером. Подавайте гарячим.