Гороховое пюре готовится очень просто. Результат вас точно поразит.

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Гороховое пюре

  • Время: 50 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Насыпьте горох в двухлитровую кастрюлю, промойте несколько раз и замочите на 4 – 6 часов.
  2. Затем еще раз промойте и залейте водой, чтобы она прикрыла горох с запасом в 3 сантиметра.
  3. Поставьте горох вариться, доведите до кипения. Когда он начнет пениться, снимите пену ложкой. Варите на маленьком огне 1 час, не закрывая плотно крышку.
  4. Добавьте соль, масло и взбейте блендером. Подавайте горячим.