Якщо вам набридло готувати відварні макарони на вечерю, пропонуємо вам справжню азійську страву – курячі крильця з соусом кімчі. Вона надзвичайно легка у приготуванні, вам залишиться час на себе (подивіться улюблений серіал або почитайте книгу).
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Смачним та доречним гарніром до страви буде відварений рис.
Рецепт кімчі з курячими крильцями
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Курячі крильця / Фото iStock
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній курячі крильця до готовності (упродовж 15 – 20 хвилин).
- Паралельно відваріть в підсоленій воді рис (протягом 20 – 25 хвилин).
- Готові крильця перекладіть на таріль і посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею та кунжутом.
- Подавайте страву до столу з рисом та кімчі. Смачного!
Якщо ви не хочете купувати магазинний кімчі, ми підготували для вас рецепт домашнього. Візьміть до уваги, що кімчі потрібно готувати заздалегідь, адже процес ферментації триває 2 – 3 дні.
Рецепт азійського кімчі
- Час: 2 – 3 дні
- Порції: 4
Кімчі / Фото iStock
Приготування:
- Надріжте качан пекінської капусти з боку плодоніжки й розірвіть руками навпіл. У кожної половинки зріжте кілька сантиметрів основи. (Важливо: листя капусти має залишитися на плодоніжці, щоб триматися купи.)
- Посоліть капусту поміж листя.
- Перекладіть капусту до миски й залийте водою, щоб вона повністю вкривала половинки качана.
- Залиште капусту у воді на 2 години. Не забувайте перевертати її кожні 30 хвилин.
- В окремій посудині розведіть у воді рисове борошно. Перелийте суміш до сотейника й варіть на маленькому вогні 10 хвилин.
- Додайте цукор, перемішайте й зніміть із плити.
- До охолодженого рисового киселю додайте:
- рибний соус,
- подрібнений часник,
- цибулю,
- імбир,
- креветки та червоний перець.
- Перемішайте всі інгредієнти соусу ложкою до однорідної консистенції.
- Наріжте соломкою моркву та дайкон, а зелену цибулю – кільцями. Відправте все до соусу й перемішайте.
- Промийте капусту у воді й розріжте половинки на четвертинки. Зріжте біля основи 1 – 2 сантиметри.
- Змажте кожен листок капусти соусом і складіть вдвічі. Викладіть їх щільно один до одного в посудині з кришкою.
- Залиште кімчі ферментуватися при кімнатній температурі на 2 дні.
- Готове кімчі зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері. Смачного!
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