Якщо вам набридло готувати відварні макарони на вечерю, пропонуємо вам справжню азійську страву – курячі крильця з соусом кімчі. Вона надзвичайно легка у приготуванні, вам залишиться час на себе (подивіться улюблений серіал або почитайте книгу).

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Смачним та доречним гарніром до страви буде відварений рис.

Рецепт кімчі з курячими крильцями

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Курячі крильця / Фото iStock

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих крилець у соєво-медовому маринаді;

– 400 грамів кімчі;

– відварений рис;

– пучок зеленої цибулі;

– кунжут;

– олія для смаження.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній курячі крильця до готовності (упродовж 15 – 20 хвилин).

Паралельно відваріть в підсоленій воді рис (протягом 20 – 25 хвилин).

Готові крильця перекладіть на таріль і посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею та кунжутом.

Подавайте страву до столу з рисом та кімчі. Смачного!

Якщо ви не хочете купувати магазинний кімчі, ми підготували для вас рецепт домашнього. Візьміть до уваги, що кімчі потрібно готувати заздалегідь, адже процес ферментації триває 2 – 3 дні.

Рецепт азійського кімчі

Час: 2 – 3 дні

2 – 3 дні Порції: 4



Кімчі / Фото iStock

Інгредієнти:

– 1 качан пекінської капусти;

– 40 грамів солі;

– 125 мілілітрів води;

– ½ столової ложки рисового борошна;

– ½ столової ложки цукру;

– 100 грамів дайкону;

– 50 грамів моркви;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 6 зубчиків часнику;

– 5 грамів імбиру;

– 50 грамів ріпчастої цибулі;

– 2 столові ложки рибного соусу;

– 1 столові ложки солоних креветок;

– 50 грамів меленого червоного корейського перцю.

Приготування:

Надріжте качан пекінської капусти з боку плодоніжки й розірвіть руками навпіл. У кожної половинки зріжте кілька сантиметрів основи. (Важливо: листя капусти має залишитися на плодоніжці, щоб триматися купи.)

Посоліть капусту поміж листя.

Перекладіть капусту до миски й залийте водою, щоб вона повністю вкривала половинки качана.

Залиште капусту у воді на 2 години. Не забувайте перевертати її кожні 30 хвилин.

В окремій посудині розведіть у воді рисове борошно. Перелийте суміш до сотейника й варіть на маленькому вогні 10 хвилин.

Додайте цукор, перемішайте й зніміть із плити.

До охолодженого рисового киселю додайте:

рибний соус,

подрібнений часник,

цибулю,

імбир,

креветки та червоний перець.

Перемішайте всі інгредієнти соусу ложкою до однорідної консистенції.

Наріжте соломкою моркву та дайкон, а зелену цибулю – кільцями. Відправте все до соусу й перемішайте.

Промийте капусту у воді й розріжте половинки на четвертинки. Зріжте біля основи 1 – 2 сантиметри.

Змажте кожен листок капусти соусом і складіть вдвічі. Викладіть їх щільно один до одного в посудині з кришкою.

Залиште кімчі ферментуватися при кімнатній температурі на 2 дні.

Готове кімчі зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері. Смачного!

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