Фокачча – это популярный итальянский хлеб, который готовят из дрожжевого теста. В него не добавляют никаких начинок, но по желанию можно посыпать розмарином, солью или другими специями.

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Рецепт фокаччи с розмарином

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8 – 10



Фото The spruce eats

Ингредиенты:

– 400 граммов теплой воды;

– 2 чайные ложки меда;

– 1 пакетик быстрорастворимых дрожжей;

– 500 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки мелкой соли;

– 7 столовых ложек оливкового масла;

– 1,5 чайной ложки морской соли;

– 1 – 2 чайные ложки мелко нарезанного свежего розмарина.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте теплую воду, мед и дрожжи. Дайте смеси постоять 5 минут, чтобы дрожжи активизировались. Просейте муку с солью через сито, чтобы не было комочков. Влейте опару и 2 столовых ложки оливкового масла.



Фото The spruce eats

Замесите эластичное тесто, накройте слоем пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 30 минут.



Фото The spruce eats

Снимите пленку, влажными руками возьмите одну сторону теста, растяните его, а затем сложите на оставшуюся часть. Поверните миску на четверть оборота, растяните и снова сложите. Повторите процесс растяжения еще несколько раз.



Фото The spruce eats

Накройте миску плёнкой и дайте тесту подняться (60 минут). Для формирования правильной фокаччи в течение 1 часа растягивайте и складывайте тесто каждые 20 минут.



Фото The spruce eats

Снова накройте миску плёнкой и дайте тесту подняться в течение 30 минут. Вылейте 3 столовых ложки оливкового масла на противень. Выложите тесто и оставьте его в форме на 15 минут. Важно, чтобы не было сквозняков, а температура была комнатной. Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов. Сделайте руками ямочки по всему тесту, сверху полейте оставшимся оливковым маслом. Посыпьте морской солью и измельченным свежим розмарином.



Фото The spruce eats

Выпекайте сдобу от 20 до 24 минут. Охлаждайте фокаччу на решетке.

Приятного аппетита!