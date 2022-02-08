Фокачча – это популярный итальянский хлеб, который готовят из дрожжевого теста. В него не добавляют никаких начинок, но по желанию можно посыпать розмарином, солью или другими специями.
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Рецепт фокаччи с розмарином
- Время: 3 часа
- Порции: 8 – 10
Фото The spruce eats
Приготовление:
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В глубокой посуде смешайте теплую воду, мед и дрожжи. Дайте смеси постоять 5 минут, чтобы дрожжи активизировались.
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Просейте муку с солью через сито, чтобы не было комочков. Влейте опару и 2 столовых ложки оливкового масла.
Фото The spruce eats
- Замесите эластичное тесто, накройте слоем пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 30 минут.
Фото The spruce eats
- Снимите пленку, влажными руками возьмите одну сторону теста, растяните его, а затем сложите на оставшуюся часть. Поверните миску на четверть оборота, растяните и снова сложите. Повторите процесс растяжения еще несколько раз.
Фото The spruce eats
- Накройте миску плёнкой и дайте тесту подняться (60 минут). Для формирования правильной фокаччи в течение 1 часа растягивайте и складывайте тесто каждые 20 минут.
Фото The spruce eats
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Снова накройте миску плёнкой и дайте тесту подняться в течение 30 минут.
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Вылейте 3 столовых ложки оливкового масла на противень. Выложите тесто и оставьте его в форме на 15 минут. Важно, чтобы не было сквозняков, а температура была комнатной.
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Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов.
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Сделайте руками ямочки по всему тесту, сверху полейте оставшимся оливковым маслом. Посыпьте морской солью и измельченным свежим розмарином.
Фото The spruce eats
- Выпекайте сдобу от 20 до 24 минут. Охлаждайте фокаччу на решетке.
Приятного аппетита!