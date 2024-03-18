Украшение постного стола: как правильно приготовить белые грибы
18 марта 2024, 11:07Читати новину українською
Грибы очень выручают в пост. Они добавляют вкуса и аромата обычным овощным блюдам.
Если не знаете, как готовить белые грибы, воспользуйтесь этим рецептом. Они станут настоящим украшением стола.
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Жареные белые грибы: рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 500 граммов белых грибов;
– 1 средняя луковица;
– несколько горошин душистого перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– четверть стручка жгучего перца;
– веточка розмарина или тимьяна;
– небольшой пучок петрушки;
– 1,5 – 2 столовые ложки винного или любого другого легкого уксуса.
Приготовление:
- На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета, не убавляя огонь. Это займет ориентировочно 3 – 4 минуты.
- Добавьте грибы и жарьте еще 15 минут. Примерно на середине приготовления можно добавить мелко порубленный чеснок и перец чили.
- В конце добавьте немного винного уксуса, порубленную зелень петрушки и веточку тимьяна или розмарина. Посолите по своему вкусу и снимите с огня.