Если не знаете, как готовить белые грибы, воспользуйтесь этим рецептом. Они станут настоящим украшением стола.
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Жареные белые грибы: рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета, не убавляя огонь. Это займет ориентировочно 3 – 4 минуты.
- Добавьте грибы и жарьте еще 15 минут. Примерно на середине приготовления можно добавить мелко порубленный чеснок и перец чили.
- В конце добавьте немного винного уксуса, порубленную зелень петрушки и веточку тимьяна или розмарина. Посолите по своему вкусу и снимите с огня.