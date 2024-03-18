Если не знаете, как готовить белые грибы, воспользуйтесь этим рецептом. Они станут настоящим украшением стола.

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Жареные белые грибы: рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета, не убавляя огонь. Это займет ориентировочно 3 – 4 минуты.
  2. Добавьте грибы и жарьте еще 15 минут. Примерно на середине приготовления можно добавить мелко порубленный чеснок и перец чили.
  3. В конце добавьте немного винного уксуса, порубленную зелень петрушки и веточку тимьяна или розмарина. Посолите по своему вкусу и снимите с огня.