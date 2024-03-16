В составе блюда есть замороженный горошек. Его диетологи советуют есть в марте, когда организм нуждается в растительном белке.

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Салат со шпинатом

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Яйца отварите, почистьте и нарежьте на 4 части. Бекон нарежьте тонко, а огурец и редис – кружочками.
  2. Зеленый лук измельчите. Чеснок подрумяньте на сухой сковороде.
  3. Подрумяньте бекон на сухой сковороде. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  4. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки.
  5. Выложите на сервировочную тарелку шпинат в один слой и полейте половиной заправки.
  6. Далее полосами выложите редис, огурец, горошек, яйцо, лук и бекон. Полейте все оставшейся заправкой и посыпьте кунжутом.