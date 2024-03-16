В составе блюда есть замороженный горошек. Его диетологи советуют есть в марте, когда организм нуждается в растительном белке.
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Салат со шпинатом
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца отварите, почистьте и нарежьте на 4 части. Бекон нарежьте тонко, а огурец и редис – кружочками.
- Зеленый лук измельчите. Чеснок подрумяньте на сухой сковороде.
- Подрумяньте бекон на сухой сковороде. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки.
- Выложите на сервировочную тарелку шпинат в один слой и полейте половиной заправки.
- Далее полосами выложите редис, огурец, горошек, яйцо, лук и бекон. Полейте все оставшейся заправкой и посыпьте кунжутом.