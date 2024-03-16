В составе блюда есть замороженный горошек. Его диетологи советуют есть в марте, когда организм нуждается в растительном белке.

Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Салат со шпинатом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов шпината;

– 150 граммов бекона;

– 150 граммов замороженного горошка;

– 1 огурец;

– 100 граммов редиса;

– 20 граммов зеленого лука;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки кунжута;

– соль, перец по вкусу. Для заправки:

– 100 граммов сметаны;

– 100 граммов майонеза 50%;

– 30 миллилитров лимонного сока;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– половина чайной ложки соли.

Приготовление:

Яйца отварите, почистьте и нарежьте на 4 части. Бекон нарежьте тонко, а огурец и редис – кружочками. Зеленый лук измельчите. Чеснок подрумяньте на сухой сковороде. Подрумяньте бекон на сухой сковороде. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки. Выложите на сервировочную тарелку шпинат в один слой и полейте половиной заправки. Далее полосами выложите редис, огурец, горошек, яйцо, лук и бекон. Полейте все оставшейся заправкой и посыпьте кунжутом.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов "Наслаждение".