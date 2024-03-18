Якщо не знаєте, як готувати білі гриби, скористайтеся цим рецептом. Вони стануть справжньою окрасою столу.
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Смажені білі гриби: рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- На добре розігрітій пательні з олією обсмажте цибулю, нарізану кубиками, до золотистого кольору, не збавляючи вогонь. Це займе орієнтовно 3 – 4 хвилини.
- Додайте гриби та смажте ще 15 хвилин. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно посічений часник і перець чилі.
- Насамкінець додайте трохи винного оцту, посічену зелень петрушки та гілочку чебрецю або розмарину. Посоліть на свій смак і зніміть з вогню.