Чтобы были мягкие и вкусные: как правильно готовить чесночные стрелки

30 мая 2024, 12:59
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Источник:

"Апостроф"

Летом многие хозяйки любят поэкспериментировать с сезонными продуктами. В частности, особого внимания заслуживают чесночные стрелки.

Чесночные стрелки – это бутоны цветков чеснока, которые не раскрылись. Опытные огородники срезают их для лучшего развития чесночной луковицы.

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Однако выбрасывать их не стоит. Ведь чесночные стрелки – съедобные, вкусные и богатые витаминами и минералами.

Как готовить чесночные стрелки

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов стрелок чеснока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки сметаны 15%;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Отрежьте у стрелок чеснока бутоны, потому что они не понадобятся.
  2. Затем нарежьте стебли на произвольные кусочки.
  3. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте нарезанные стрелки чеснока и 3 столовые ложки воды.
  4. Тушите стрелки на слабом огне 10 минут под крышкой, периодически помешивая.
  5. Когда стрелки изменят цвет, добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте и тушите еще примерно 5 минут.

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Автор: Ольга Котів