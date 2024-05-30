Чесночные стрелки – это бутоны цветков чеснока, которые не раскрылись. Опытные огородники срезают их для лучшего развития чесночной луковицы.
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Однако выбрасывать их не стоит. Ведь чесночные стрелки – съедобные, вкусные и богатые витаминами и минералами.
Как готовить чесночные стрелки
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отрежьте у стрелок чеснока бутоны, потому что они не понадобятся.
- Затем нарежьте стебли на произвольные кусочки.
- Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте нарезанные стрелки чеснока и 3 столовые ложки воды.
- Тушите стрелки на слабом огне 10 минут под крышкой, периодически помешивая.
- Когда стрелки изменят цвет, добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте и тушите еще примерно 5 минут.