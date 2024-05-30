Чесночные стрелки – это бутоны цветков чеснока, которые не раскрылись. Опытные огородники срезают их для лучшего развития чесночной луковицы.

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Однако выбрасывать их не стоит. Ведь чесночные стрелки – съедобные, вкусные и богатые витаминами и минералами.

Как готовить чесночные стрелки

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 – 500 граммов стрелок чеснока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки сметаны 15%;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Отрежьте у стрелок чеснока бутоны, потому что они не понадобятся. Затем нарежьте стебли на произвольные кусочки. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте нарезанные стрелки чеснока и 3 столовые ложки воды. Тушите стрелки на слабом огне 10 минут под крышкой, периодически помешивая. Когда стрелки изменят цвет, добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте и тушите еще примерно 5 минут.

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