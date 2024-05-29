Чеснок придаст пикантности. А укроп – незабываемого аромата.
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Молодой картофель в сметане
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Почистьте и отварите картофель до готовности в подсоленной воде. Процедите и оставьте в кастрюле.
- Пока варится картофель, нарежьте лук кубиками или полукольцами. Поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте сметану, соль, черный перец и хорошо перемешайте.
- В отваренный картофель добавьте зажарку, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.
- Накройте крышкой и потрясите кастрюлю несколько секунд, чтобы все смешалось.