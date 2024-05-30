Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Досвідчені городники зрізають їх для кращого розвитку часникової цибулини.
Варто спробувати Ви готуватимете лише так: простий рецепт молоденької картопельки у сметані
Проте викидати їх не варто. Адже часникові стрілки – їстівні, смачні та багаті вітамінами і мінералами.
Як готувати часникові стрілки
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відріжте у стрілок часнику бутони, бо вони не знадобляться.
- Потім наріжте стебла на довільні шматочки.
- Розтопіть на пательні вершкове масло, додайте нарізані стрілки часнику і 3 столові ложки води.
- Тушкуйте стрілки на слабкому вогні 10 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
- Коли стрілки змінять колір, додайте сметану, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте ще приблизно 5 хвилин.