Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Досвідчені городники зрізають їх для кращого розвитку часникової цибулини.

Варто спробувати Ви готуватимете лише так: простий рецепт молоденької картопельки у сметані

Проте викидати їх не варто. Адже часникові стрілки – їстівні, смачні та багаті вітамінами і мінералами.

Як готувати часникові стрілки

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів стрілок часнику;

– 50 грамів масла;

– 3 столові ложки сметани 15%;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Відріжте у стрілок часнику бутони, бо вони не знадобляться. Потім наріжте стебла на довільні шматочки. Розтопіть на пательні вершкове масло, додайте нарізані стрілки часнику і 3 столові ложки води. Тушкуйте стрілки на слабкому вогні 10 хвилин під кришкою, періодично помішуючи. Коли стрілки змінять колір, додайте сметану, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте ще приблизно 5 хвилин.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.