Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Досвідчені городники зрізають їх для кращого розвитку часникової цибулини.

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Проте викидати їх не варто. Адже часникові стрілки – їстівні, смачні та багаті вітамінами і мінералами.

Як готувати часникові стрілки

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відріжте у стрілок часнику бутони, бо вони не знадобляться.
  2. Потім наріжте стебла на довільні шматочки.
  3. Розтопіть на пательні вершкове масло, додайте нарізані стрілки часнику і 3 столові ложки води.
  4. Тушкуйте стрілки на слабкому вогні 10 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
  5. Коли стрілки змінять колір, додайте сметану, сіль та перець. Перемішайте і тушкуйте ще приблизно 5 хвилин.