"Первые поцелуи": простой рецепт творожно-апельсинового чизкейка – идеально для свидания
5 февраля 2024, 22:20Читати новину українською
Источник:Shuba
Сладкий чизкейк – отличная идея для свидания. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы удивить свою вторую половинку.
Вместо большой формы можно использовать маленькие формочки. Просто равномерно распределите в них толченое печенье, творожно-сливочную массу и желейный раствор.
Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт
Творожно-апельсиновый чизкейк "Первые поцелуи"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 200 миллилитров апельсинового сока;
– 6 граммов желатина;
– 80 миллилитров воды;
– 1 желе в пакетике;
– 150 граммов печенья;
– 40 граммов масла 82%;
– 300 миллилитров сливок 35%;
– 400 граммов кисломолочного сыра;
– 15 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов сахарной пудры;
– фрукты по вкусу.
Приготовление:
- Измельчите печенье толкушкой. Вылейте в него растопленное на водяной бане или в микроволновке масло. Перемешайте.
- В форму выложите массу из печенья и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Залейте желе теплой водой. Сливки взбейте миксером. Последовательно добавляйте сахарную пудру, творог, ванильный сахар, не переставая взбивать.
- Добавьте к взбитой смеси охлажденное желе, перемешайте до однородности.
- Выложите творожно-сливочную массу в форму и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 40 минут.
- Растворите желатин с соком и оставьте набухать. Разогрейте на водяной бане, чтобы у вас получилась оранжевая маслообразная жидкость.
- Очень осторожно и равномерно разлейте оранжевый желатиновый раствор по поверхности десерта. По желанию добавьте нарезанные тонкими ломтиками фрукты или ягоды. Поставьте в холодильник и дождитесь полного застывания.