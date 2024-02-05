Вместо большой формы можно использовать маленькие формочки. Просто равномерно распределите в них толченое печенье, творожно-сливочную массу и желейный раствор.
Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт
Творожно-апельсиновый чизкейк "Первые поцелуи"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Измельчите печенье толкушкой. Вылейте в него растопленное на водяной бане или в микроволновке масло. Перемешайте.
- В форму выложите массу из печенья и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Залейте желе теплой водой. Сливки взбейте миксером. Последовательно добавляйте сахарную пудру, творог, ванильный сахар, не переставая взбивать.
- Добавьте к взбитой смеси охлажденное желе, перемешайте до однородности.
- Выложите творожно-сливочную массу в форму и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 40 минут.
- Растворите желатин с соком и оставьте набухать. Разогрейте на водяной бане, чтобы у вас получилась оранжевая маслообразная жидкость.
- Очень осторожно и равномерно разлейте оранжевый желатиновый раствор по поверхности десерта. По желанию добавьте нарезанные тонкими ломтиками фрукты или ягоды. Поставьте в холодильник и дождитесь полного застывания.