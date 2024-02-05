Замість великої форми можна використовувати маленькі формочки. Просто рівномірно розподіліть в них товчене печиво, сирно-вершкову масу та желейний розчин.

Буде смачно Ви забудете про магазинні: готуємо смачні та корисні домашні іриски – елементарний рецепт

Сирно-апельсиновий чизкейк "Перші поцілунки"

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів апельсинового соку;

– 6 грамів желатину;

– 80 мілілітрів води;

– 1 желе в пакетику;

– 150 грамів печива;

– 40 грамів масла 82%;

– 300 мілілітрів вершків 35%;

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів цукрової пудри;

– фрукти до смаку.

Приготування:

Подрібніть печиво товкачиком. Вилийте в нього розтоплене на водяній бані або в мікрохвильовці масло. Перемішайте. У форму викладіть масу з печива та розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 30 хвилин. Залийте желе теплою водою. Вершки збийте міксером. Послідовно додавайте цукрову пудру, сир, ванільний цукор, не перестаючи збивати. Додайте до збитої суміші охолоджене желе, перемішайте до однорідності. Викладіть сирно-вершкову масу у форму та розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 40 хвилин. Розчиніть желатин з соком та залишіть набухати. Розігрійте на водяній бані, щоб у вас вийшла оранжева олієподібна рідина. Дуже обережно та рівномірно розлийте помаранчевий желатиновий розчин по поверхні десерту. За бажанням додайте нарізані тонкими скибочками фрукти чи ягоди. Поставте в холодильник та дочекайтеся повного застигання.

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