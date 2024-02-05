Замість великої форми можна використовувати маленькі формочки. Просто рівномірно розподіліть в них товчене печиво, сирно-вершкову масу та желейний розчин.
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Сирно-апельсиновий чизкейк "Перші поцілунки"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Подрібніть печиво товкачиком. Вилийте в нього розтоплене на водяній бані або в мікрохвильовці масло. Перемішайте.
- У форму викладіть масу з печива та розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Залийте желе теплою водою. Вершки збийте міксером. Послідовно додавайте цукрову пудру, сир, ванільний цукор, не перестаючи збивати.
- Додайте до збитої суміші охолоджене желе, перемішайте до однорідності.
- Викладіть сирно-вершкову масу у форму та розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 40 хвилин.
- Розчиніть желатин з соком та залишіть набухати. Розігрійте на водяній бані, щоб у вас вийшла оранжева олієподібна рідина.
- Дуже обережно та рівномірно розлийте помаранчевий желатиновий розчин по поверхні десерту. За бажанням додайте нарізані тонкими скибочками фрукти чи ягоди. Поставте в холодильник та дочекайтеся повного застигання.