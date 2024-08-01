Такі голубці смачно їсти зі сметаною. Начинка виходить дуже ніжною.

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Голубці з тертою картоплею

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як готувати голубці з тертою картоплею: відео

Приготування:

  1. У підсолену киплячу воду додайте манну крупу. Постійно помішуйте, доки каша не загусне, і відставте.
  2. Цибулю наріжте дрібним кубиком та трішки підсмажте. Додайте до манки.
  3. Картоплю натріть на дрібній тертці та відцідіть. Змішайте з манною кашею, додайте сметану, сіль, перець, яйце і перемішайте.
  4. З капусти виріжте качан, покладіть голівку в поліетиленовий пакет, зав'яжіть, поставте у мікрохвильову піч на 5 хвилин, потім обберіть листя і залиште трохи вистигати.
  5. Кожен листок розріжте навпіл, виріжте серединку, викладіть начинку та акуратно закрутіть в голубець.
  6. У каструлю на дно покладіть залишки капусти, акуратно викладіть зверху голубці, залийте їх водою та поставте запікатись в духову шафу при температурі 180 градусів на 45 хвилин. Дістаньте і залиште остигати.
  7. Підсмажте їх на пательні з олією до золотистої скоринки, посоліть і подавайте разом зі сметаною.