Готовить хачапури по-аджарски совсем не сложно. Попробуйте и вы.
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Хачапури по-аджарски
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Смешайте творог с яйцом и одним белком.
- Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец. Замешайте вилкой тесто и распределите его на 2 части.
- На пергаментную бумагу или силиконовый коврик добавьте немного масла, выложите готовое тесто и сформируйте лодочки с небольшими бортиками.
- Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов запекаться 10 – 12 минут.
- Достаньте, посыпьте натертым сыром и снова отправьте на 5 минут в духовку.
- На готовые хачапури выложите желток.