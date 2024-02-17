Готовить хачапури по-аджарски совсем не сложно. Попробуйте и вы.

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Хачапури по-аджарски

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Смешайте творог с яйцом и одним белком.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец. Замешайте вилкой тесто и распределите его на 2 части.
  3. На пергаментную бумагу или силиконовый коврик добавьте немного масла, выложите готовое тесто и сформируйте лодочки с небольшими бортиками.
  4. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов запекаться 10 – 12 минут.
  5. Достаньте, посыпьте натертым сыром и снова отправьте на 5 минут в духовку.
  6. На готовые хачапури выложите желток.