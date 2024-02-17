Готувати хачапурі по-аджарськи зовсім не складно. Спробуйте й ви.

Варто спробувати Швидкий і простий рецепт: розкішні пиріжки з кислою капустою "Баба Єлька"

Хачапурі по-аджарськи

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Змішайте сир з яйцем і одним білком.
  2. Додайте борошно, розпушувач, сіль та перець. Замішайте виделкою тісто і розподіліть його на 2 частини.
  3. На пергаментний папір або силіконовий килимок додайте трішки олії, викладіть готове тісто та сформуйте човники з невеличкими бортиками.
  4. Відправте в розігріту духовку до 180 градусів запікатися 10 – 12 хвилин.
  5. Дістаньте, посипте натертим сиром і знову відправте на 5 хвилин в духовку.
  6. На готові хачапурі викладіть жовток.