Мягкое тесто с картофельным пюре способно покорить многих. Кисленькая капуста только подчеркнет его нежный вкус.
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Пирожки с кислой капустой "Баба Елька"
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Для картофельного пюре очищенный и хорошо вымытый картофель отварите до готовности. Слейте лишнюю воду и разомните картофель толкушкой.
- Очищенный лук нарежьте мелко. Вместе с квашеной капустой и растительным маслом протушите 15 минут.
- Взбейте яйца вилкой и перемешайте их с картофельным пюре. Добавьте муки, посолите и перемешайте.
- Доску или столешницу посыпьте мукой и замесите тесто. Когда в нем не останется комочков, обкатайте тесто в муке и сформируйте длинную колбасу.
- Нарежьте тесто на одинаковые кусочки толщиной 3 сантиметра каждый. Расплескайте их руками и наложите начинку из капусты и лука. Залепите каждый пирожок.
- Разогрейте на сковороде растительное масло. Расплескайте слепленные пирожки так, чтобы они занимали всю поверхность вашей ладони. Осторожно опустите их на сковороду.
- Жарьте до румяности на среднем огне, периодически переворачивая.