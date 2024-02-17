Как правильно готовить хачапури по-аджарски: простой рецепт от шефа

17 февраля 2024, 18:30
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Источник:

o_gorodnik

Хачапури – очень известное блюдо грузинской кухни. В 2019 году ему даже присвоили статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

Готовить хачапури по-аджарски совсем не сложно. Попробуйте и вы.

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Хачапури по-аджарски

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов творога;
– 2 яйца;
– 1 желток;
– 100 граммов муки;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– треть чайной ложки черного молотого перца;
– сыр сулугуни по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с яйцом и одним белком.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец. Замешайте вилкой тесто и распределите его на 2 части.
  3. На пергаментную бумагу или силиконовый коврик добавьте немного масла, выложите готовое тесто и сформируйте лодочки с небольшими бортиками.
  4. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов запекаться 10 – 12 минут.
  5. Достаньте, посыпьте натертым сыром и снова отправьте на 5 минут в духовку.
  6. На готовые хачапури выложите желток.

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Автор: Ольга Котів