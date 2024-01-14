Обжаривать сосиску в кукурузном тесте в США начали в 1920-х годах, однако популярность на национальном уровне это блюдо приобрело после 1940 года. Приблизительно в то же время создали и специальные машины для запекания корн-догов.
Будет вкусно Вкуснее колбасы: готовим необычную домашнюю ветчину – элементарный рецепт
Рецепт корн-догов
- Время: 50 минут
- Порций: 12
Приготовление:
- Нарежьте сосиски пополам, а сыр – на кубики величиной, как диаметр сосиски.
- Наденьте кусочек сосиски на крепкую шпажку, далее должен быть сыр и снова сосиска. Продолжайте, пока ингредиенты не закончатся.
- Для теста соедините яйцо, молоко, соль, сахар и специи. Взболтайте, добавьте обе муки, разрыхлитель и замешайте густое тесто.
- Каждую сосиску окуните в тесто. Жарьте корн-доги в раскаленном масле около 3 минут до румяности.