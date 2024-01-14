Обсмажувати сосиску в кукурудзяному тісті в США почали в 1920-х роках, проте популярності на національному рівні ця страва набула після 1940 року. Приблизно в той самий час створили й спеціальні машини для запікання корн-догів.

Буде смачно Смачніша, ніж ковбаса: готуємо надзвичайну домашню шинку – елементарний рецепт

Рецепт корн-догів

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 12

Приготування:

  1. Наріжте сосиски навпіл, а сир – на кубики величиною, як діаметр сосиски.
  2. Наштрикніть шматочок сосиски на міцну шпажку, далі має бути сир і знову сосиска. Продовжуйте, поки інгредієнти не закінчаться.
  3. Для тіста з'єднайте яйце, молоко, сіль, цукор та спеції. Збовтайте, додайте обидва борошна, розпушувач і замішайте густе тісто.
  4. Кожну сосиску занурте в тісто. Смажте корн-доги в розпеченій олії близько 3 хвилин до рум'яності.