Понравится даже Байдену: готовим корн-доги – американский стрит-фуд из прошлого столетия

Корн-доги являются очень распространенным стрит-фудом в США. Вероятно, их любит даже президент Джо Байден.

Обжаривать сосиску в кукурузном тесте в США начали в 1920-х годах, однако популярность на национальном уровне это блюдо приобрело после 1940 года. Приблизительно в то же время создали и специальные машины для запекания корн-догов.

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Рецепт корн-догов

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 12

– 6 – 8 сосисок;– 100 граммов твердого сыра;– 1 яйцо;– 200 миллилитров молока;– 1 столовая ложка сахара с горкой;– половина чайной ложки соли;– половина чайной ложки паприки;– половина чайной ложки сухого чеснока;– 100 граммов пшеничной муки;– 100 граммов кукурузной муки;– 10 граммов разрыхлителя;– масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте сосиски пополам, а сыр – на кубики величиной, как диаметр сосиски. Наденьте кусочек сосиски на крепкую шпажку, далее должен быть сыр и снова сосиска. Продолжайте, пока ингредиенты не закончатся. Для теста соедините яйцо, молоко, соль, сахар и специи. Взболтайте, добавьте обе муки, разрыхлитель и замешайте густое тесто. Каждую сосиску окуните в тесто. Жарьте корн-доги в раскаленном масле около 3 минут до румяности.