Понравится даже Байдену: готовим корн-доги – американский стрит-фуд из прошлого столетия
14 января 2024, 18:50Читати новину українською
Источник:anny.cooking
Корн-доги являются очень распространенным стрит-фудом в США. Вероятно, их любит даже президент Джо Байден.
Обжаривать сосиску в кукурузном тесте в США начали в 1920-х годах, однако популярность на национальном уровне это блюдо приобрело после 1940 года. Приблизительно в то же время создали и специальные машины для запекания корн-догов.
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Рецепт корн-догов
- Время: 50 минут
- Порций: 12
– 6 – 8 сосисок;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 яйцо;
– 200 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка сахара с горкой;
– половина чайной ложки соли;
– половина чайной ложки паприки;
– половина чайной ложки сухого чеснока;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 100 граммов кукурузной муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте сосиски пополам, а сыр – на кубики величиной, как диаметр сосиски.
- Наденьте кусочек сосиски на крепкую шпажку, далее должен быть сыр и снова сосиска. Продолжайте, пока ингредиенты не закончатся.
- Для теста соедините яйцо, молоко, соль, сахар и специи. Взболтайте, добавьте обе муки, разрыхлитель и замешайте густое тесто.
- Каждую сосиску окуните в тесто. Жарьте корн-доги в раскаленном масле около 3 минут до румяности.