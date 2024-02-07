За цим рецептом курка виходить напрочуд соковитою. Червоний перець додасть їй трошки пікантності.

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Курка по-угорськи

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 – 6 курячих стегон;

– 2 – 3 столові ложки олії ;

– 1 велика цибулина;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 1 червоний перець;

– 1 столова ложка паприки;

– 4 помідори;

– 1 столова ложка борошна;

– сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

Курячі стегна обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викладіть на тарілку та відставте. У тій же пательні до золотистого кольору обсмажте нарізані цибулю і часник. Додайте подрібнений перець і паприку. Тушкуйте, поки не випариться вся волога. Додайте борошно та обсмажте ще приблизно 1 хвилину на малому вогні. Помідори натріть на терці та влийте на пательню. Додайте сіль, чорний перець і трішки води. Перекладіть стегна на пательню, полийте соусом, накрийте кришкою і тушкуйте 40 – 60 хвилин на малому вогні. В процесі тушкування можна кілька разів стегна перевернути.

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