За цим рецептом курка виходить напрочуд соковитою. Червоний перець додасть їй трошки пікантності.

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Курка по-угорськи

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Курячі стегна обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викладіть на тарілку та відставте.
  2. У тій же пательні до золотистого кольору обсмажте нарізані цибулю і часник. Додайте подрібнений перець і паприку. Тушкуйте, поки не випариться вся волога.
  3. Додайте борошно та обсмажте ще приблизно 1 хвилину на малому вогні.
  4. Помідори натріть на терці та влийте на пательню. Додайте сіль, чорний перець і трішки води.
  5. Перекладіть стегна на пательню, полийте соусом, накрийте кришкою і тушкуйте 40 – 60 хвилин на малому вогні. В процесі тушкування можна кілька разів стегна перевернути.