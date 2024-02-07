Курица по-венгерски: рецепт бюджетного ужина с изумительным вкусом

7 февраля 2024, 22:43
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Источник:

iriska_dimitrova

Вкусный ужин можно приготовить даже из бюджетных продуктов. Попробуйте сделать курицу по-венгерски.

По этому рецепту курица получается удивительно сочной. Красный перец придаст ей немножко пикантности.

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Курица по-венгерски

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 – 6 куриных бедер;
– 2 – 3 столовые ложки масла ;
– 1 большая луковица;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 1 красный перец;
– 1 столовая ложка паприки;
– 4 помидора;
– 1 столовая ложка муки;
– соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриные бедра обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на тарелку и отставьте.
  2. В той же сковороде до золотистого цвета обжарьте нарезанные лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте измельченный перец и паприку. Тушите, пока не выпарится вся влага.
  3. Добавьте муку и обжарьте еще примерно 1 минуту на малом огне.
  4. Помидоры натрите на терке и влейте на сковороду. Добавьте соль, черный перец и немного воды.
  5. Переложите бедра на сковороду, полейте соусом, накройте крышкой и тушите 40 – 60 минут на малом огне. В процессе тушения можно несколько раз бедра перевернуть.

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Автор: Ольга Котів