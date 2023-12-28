Печінковий торт готувати зовсім не важко. Однак вважайте, що коржі можуть не вдатися, якщо дати занадто багато борошна. Аби все було добре дотримуйтеся цього покрокового рецепта.
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Рецепт печінкового торта
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Для початку, добре промийте печінку та поріжте її на невеликі шматки. За допомогою блендера перебийте печінку до однорідного стану. Додайте молоко, яйце, олію, сіль, перець та маленькими порціями введіть борошно.
- На пательні посмажте порізану на кубики цибулю та потерту моркву. Додайте порізані кубиком печериці, сіль та перець. Тушкуйте до готовності, після чого охолодіть.
- На іншій сухій пательні посмажте тонкі печінкові коржі приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
- До овочів додайте майонез, часник та тертий плавлений сирок. Перемішайте.
- Викладайте по черзі корж та начинку. Останній корж змажте майонезом, викладіть печериці та присипте зеленню.
- Поставте готовий печінковий торт в холодильник на кілька годин, аби він просочився.