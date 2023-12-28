Печінковий торт готувати зовсім не важко. Однак вважайте, що коржі можуть не вдатися, якщо дати занадто багато борошна. Аби все було добре дотримуйтеся цього покрокового рецепта.

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Рецепт печінкового торта

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти на млинці:

– 500 грамів печінки;

– 1 яйце;

– 200 грамів молока;

– 50 грамів олії;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль, перець до смаку. Начинка:

– 2 морквини;

– 2 цибулини;

– 3 – 4 печериці;

– 1 плавлений сирок;

– 3 зубчики часнику;

– майонез.

Приготування:

Для початку, добре промийте печінку та поріжте її на невеликі шматки. За допомогою блендера перебийте печінку до однорідного стану. Додайте молоко, яйце, олію, сіль, перець та маленькими порціями введіть борошно. На пательні посмажте порізану на кубики цибулю та потерту моркву. Додайте порізані кубиком печериці, сіль та перець. Тушкуйте до готовності, після чого охолодіть. На іншій сухій пательні посмажте тонкі печінкові коржі приблизно по 2 хвилини з кожного боку. До овочів додайте майонез, часник та тертий плавлений сирок. Перемішайте. Викладайте по черзі корж та начинку. Останній корж змажте майонезом, викладіть печериці та присипте зеленню. Поставте готовий печінковий торт в холодильник на кілька годин, аби він просочився.

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