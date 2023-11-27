Забудете о борще и бульоне: готовим идеальный суп с фрикадельками
27 ноября 2023, 17:55Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Каждый украинец знает, как готовить суп с фрикадельками. Однако бывает, что он выходит пресным. У нас есть решение, как это исправить.
Сначала следует сварить куриный бульон из крылышек, а уже потом добавить фрикадельки. Также к такому супу можно дать чуть-чуть сметаны для нежного сливочного вкуса.
Еще одна вкусная идея Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин.
Как приготовить суп с фрикадельками
- Время: 50 минут
- Порций: 8
– 2 куриных крылышка;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 300 граммов куриного фарша;
– 100 граммов замороженной спаржевой фасоли;
– 2 – 3 средних картофелины;
– 2 чайные ложки хмели-сунели;
– 1 желток для фарша;
– 2 – 2,5 литра воды;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Достаньте из холодильника спаржевую фасоль размораживаться. Помойте 2 куриных крылышка, переложите в кастрюлю, залейте 2 – 2,5 литра воды.
- Почистите луковицу, разрежьте крест на крест и добавьте в кастрюлю. Варите 30 минут после закипания на медленном огне и периодически снимайте пенку, чтобы бульон получился прозрачным.
- Очистите морковь, 2 – 3 средних картофелины и нарежьте кубиком. Извлеките из бульона лук и крылышки. Переложите туда порезанную морковь и картофель. Варите 10 минут.
- Переложите в миску или тарелку 300 граммов куриного фарша, добавьте желток, посолите по вкусу и всыпьте 1 чайную ложку хмели-сунели. Хорошо перемешайте и сформуйте одинаковые шарики.
- Поместите фрикадельки в кастрюлю. Варите еще 10 минут до готовности картофеля.
- Размороженные 100 граммов спаржевой фасоли разрежьте пополам. За 3 – 4 минуты до конца приготовления добавьте ее в суп. Посолите и всыпьте 1 чайную ложку хмели-сунели.
- Снимите суп с огня, накройте крышкой и дайте 10 минут настояться.