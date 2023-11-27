Спочатку варто зварити курячий бульйон з крилець, а вже потім додати фрикадельки. Також до такого супу можна дати трохи сметани для ніжного вершкового смаку.
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Як приготувати суп з фрикадельками
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Дістаньте з холодильника спаржеву квасолю розморожуватися. Помийте 2 курячі крильця, перекладіть в каструлю, залийте 2 – 2,5 літрами води.
- Почистьте цибулину, розріжте її хрест навхрест та додайте у каструлю. Варіть 30 хвилин після закипання на повільному вогні та періодично знімайте пінку, щоб бульйон вийшов прозорим.
- Почистьте моркву, 2 – 3 середні картоплини та наріжте все кубиком. Вийміть з бульйону цибулю та крильця. Перекладіть туди порізану моркву та картоплю. Варіть 10 хвилин.
- Перекладіть в миску чи тарілку 300 грамів курячого фаршу, додайте жовток, посоліть до смаку та всипте 1 чайну ложку хмелі-сунелі. Добре перемішайте та сформуйте однакові кульки.
- Додайте фрикадельки в каструлю. Варіть ще 10 хвилин до готовності картоплі.
- Розморожені 100 грамів спаржевої квасолі розріжте навпіл. За 3 – 4 хвилини до кінця приготування додайте її в суп. Посоліть та всипте 1 чайну ложку хмелі-сунелі.
- Зніміть суп з вогню, накрийте кришкою та дайте 10 хвилин настоятися.