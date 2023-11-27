Спочатку варто зварити курячий бульйон з крилець, а вже потім додати фрикадельки. Також до такого супу можна дати трохи сметани для ніжного вершкового смаку.

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Як приготувати суп з фрикадельками

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 курячі крильця;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 300 грамів курячого фаршу;

– 100 грамів замороженої спаржевої квасолі;

– 2 – 3 середні картоплини;

– 2 чайні ложки хмелі-сунелі ;

– 1 жовток для фаршу;

– 2 – 2,5 літра води;

– сіль до смаку.

Приготування:

Дістаньте з холодильника спаржеву квасолю розморожуватися. Помийте 2 курячі крильця, перекладіть в каструлю, залийте 2 – 2,5 літрами води. Почистьте цибулину, розріжте її хрест навхрест та додайте у каструлю. Варіть 30 хвилин після закипання на повільному вогні та періодично знімайте пінку, щоб бульйон вийшов прозорим. Почистьте моркву, 2 – 3 середні картоплини та наріжте все кубиком. Вийміть з бульйону цибулю та крильця. Перекладіть туди порізану моркву та картоплю. Варіть 10 хвилин. Перекладіть в миску чи тарілку 300 грамів курячого фаршу, додайте жовток, посоліть до смаку та всипте 1 чайну ложку хмелі-сунелі. Добре перемішайте та сформуйте однакові кульки. Додайте фрикадельки в каструлю. Варіть ще 10 хвилин до готовності картоплі. Розморожені 100 грамів спаржевої квасолі розріжте навпіл. За 3 – 4 хвилини до кінця приготування додайте її в суп. Посоліть та всипте 1 чайну ложку хмелі-сунелі. Зніміть суп з вогню, накрийте кришкою та дайте 10 хвилин настоятися.

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