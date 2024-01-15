Вкуснее, чем на сковороде: как приготовить идеальные сырники, которые понравятся всем
15 января 2024, 13:10Читати новину українською
Источник:УНИАН
Приготовить вкусные сырники совсем не трудно. Более того, это удастся сделать даже без сковороды.
В частности, можно воспользоваться мультиваркой. С этим рецептом справятся даже новички.
Будет вкусно Идеальный рецепт для ленивых выходных: готовим простой манник на кефире
Рецепт сырников в мультиварке
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 4 столовые ложки муки;
– ванилин;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- В творог вбейте яйцо и всыпьте сахар и ванилин. Перемешайте до однородности.
- Просейте в творожную массу муку. Часть муки оставьте для обваливания сырников.
- Сформируйте сырники и обваляйте их в муке со всех сторон.
- Включите мультиварку на 30 минут в режим "Выпечка" или "Пирог". Подождите несколько минут, пока она разогреется. Влейте в чашу масло и снова немного подождите.
- Выложите в мультиварку сырники и готовьте под крышкой 8 – 10 минут, а затем с другой стороны 10 минут.
- Готовые сырники подавайте с сахарной пудрой, сметаной или вареньем.