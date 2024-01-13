Для манника нужны только самые простые ингредиенты. В частности, кефир и яйца.

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Манник – пошаговый рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Манку залейте кефиром и добавьте разрыхлитель. Хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут.
  2. Тем временем к яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
  3. Далее к яйцам добавьте манку и снова перемешайте.
  4. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.