Для манника нужны только самые простые ингредиенты. В частности, кефир и яйца.

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Манник – пошаговый рецепт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан манки;

– 1 стакан кефира;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 0,5 стакана сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 80 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Манку залейте кефиром и добавьте разрыхлитель. Хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут. Тем временем к яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте. Далее к яйцам добавьте манку и снова перемешайте. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

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