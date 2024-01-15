В частности, можно воспользоваться мультиваркой. С этим рецептом справятся даже новички.

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Рецепт сырников в мультиварке

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки муки;

– ванилин;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

В творог вбейте яйцо и всыпьте сахар и ванилин. Перемешайте до однородности. Просейте в творожную массу муку. Часть муки оставьте для обваливания сырников. Сформируйте сырники и обваляйте их в муке со всех сторон. Включите мультиварку на 30 минут в режим "Выпечка" или "Пирог". Подождите несколько минут, пока она разогреется. Влейте в чашу масло и снова немного подождите. Выложите в мультиварку сырники и готовьте под крышкой 8 – 10 минут, а затем с другой стороны 10 минут. Готовые сырники подавайте с сахарной пудрой, сметаной или вареньем.

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