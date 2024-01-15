Зокрема, можна скористатися мультиваркою. З цим рецептом впораються навіть новачки.

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Рецепт сирників у мультиварці

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки борошна;

– ванілін;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

У сир вбийте яйце і всипте цукор та ванілін. Перемішайте до однорідності. Просійте в сирну масу борошно. Частину борошна залиште для обвалювання сирників. Сформуйте сирники та обваляйте їх в борошні з усіх боків. Мультиварку увімкніть на 30 хвилин на режим "Випічка" або "Пиріг". Зачекайте кілька хвилин, поки вона розігріється. Влийте в чашу олію і знову трохи почекайте. Викладіть в мультиварку сирники та готуйте під кришкою 8 – 10 хвилин, а потім ще з іншого боку 10 хвилин. Готові сирники подавайте з цукровою пудрою, сметаною або варенням.

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