В этом рецепте нет желатина. Так годами готовили итальянские хозяйки.
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- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Заварите кофе и отставьте его в сторону. Савоярди выложите на дно формы.
- Яйца помойте, разделите белки и желтки.
- К белкам добавьте щепотку соли, взбейте миксером до появления легкой пены. Всыпьте 100 граммов сахара, продолжая взбивать до плотной меренги и устойчивых пиков.
- Желтки взбейте в другой миске, пока они не посветлеют. Выложите 500 граммов маскарпоне и снова взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, соедините белковую меренгу с желтками и маскарпоне.
- Часть крема переложите в кондитерский мешок. В остывший кофе добавьте коньяк и перемешайте. Окуните савоярди сахарной стороной в кофе с коньяком, выложите слой в форму.
- Сверху смажьте печенье кремом и разровняйте. Снова выложите слой смоченного в кофе савоярди, порцию крема и разровняйте. В конце сделайте с помощью кондитерского мешка кремовые пики.
- Поставьте в холодильник для пропитки. Перед подачей посыпьте десерт какао.