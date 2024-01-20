Традиционно тонкацу готовят во фритюре. Поэтому мясо получается хрустящим снаружи и мягким внутри.
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Рецепт тонкацу
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца взбейте. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Мягкую часть батона нарежьте кубиками и перебейте блендером до состояния крошки.
- Свинину нарежьте порционными кусками и отбейте, чтобы разбить волокна. Посолите и поперчите с обеих сторон и обсыпьте мукой.
- Окуните мясо в яйца, а затем в хлебные крошки.
- Жарьте в большом количестве горячего масла по 6 – 7 минут с каждой стороны в зависимости от толщины мяса.
- Для соуса смешайте кетчуп, майонез, соевый соус и сахар.
- Нарежьте готовый тонкацу и подавайте с нарезанной пекинской капустой, соусом, рисом или мисо-супом.