Традиционно тонкацу готовят во фритюре. Поэтому мясо получается хрустящим снаружи и мягким внутри.

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Рецепт тонкацу

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Яйца взбейте. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Мягкую часть батона нарежьте кубиками и перебейте блендером до состояния крошки.
  3. Свинину нарежьте порционными кусками и отбейте, чтобы разбить волокна. Посолите и поперчите с обеих сторон и обсыпьте мукой.
  4. Окуните мясо в яйца, а затем в хлебные крошки.
  5. Жарьте в большом количестве горячего масла по 6 – 7 минут с каждой стороны в зависимости от толщины мяса.
  6. Для соуса смешайте кетчуп, майонез, соевый соус и сахар.
  7. Нарежьте готовый тонкацу и подавайте с нарезанной пекинской капустой, соусом, рисом или мисо-супом.