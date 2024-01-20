Традиційно тонкацу готують у фритюрі. Тому м'ясо виходить хрумким зовні та м'яким всередині.

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Рецепт тонкацу

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця збийте. Додайте сіль та перець до смаку.
  2. М'яку частину батона наріжте кубиками та перебийте блендером до стану крихти.
  3. Свинину наріжте порційними шматками та відбийте, щоб розбити волокна. Посоліть та поперчіть з обох сторін і обсипте борошном.
  4. Занурте м'ясо у яйця, а потім у хлібні крихти.
  5. Смажте у великій кількості гарячої олії по 6 – 7 хвилин з кожної сторони, залежно від товщини м'яса.
  6. Для соусу змішайте кетчуп, майонез, соєвий соус та цукор.
  7. Наріжте готовий тонкацу та подавайте з нарізаною пекінською капустою, соусом, рисом чи місо-супом.