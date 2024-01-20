Идеальные отбивные родом из Японии: правильный рецепт тонкацу – он станет вашим любимым
20 января 2024, 13:05Читати новину українською
Источник:rikochan__japan
Тонкацу – традиционное блюдо японской кухни. Однако оно будет очень привычным для украинцев, ведь максимально напоминает всем известные отбивные.
Традиционно тонкацу готовят во фритюре. Поэтому мясо получается хрустящим снаружи и мягким внутри.
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Рецепт тонкацу
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 4 яйца;
– соль, перец по вкусу;
– 1 батон;
– 1 килограмм свинины;
– мука;
– подсолнечное масло;
– 4 столовые ложки кетчупа;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 0,5 столовой ложки сахара.
Приготовление:
- Яйца взбейте. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Мягкую часть батона нарежьте кубиками и перебейте блендером до состояния крошки.
- Свинину нарежьте порционными кусками и отбейте, чтобы разбить волокна. Посолите и поперчите с обеих сторон и обсыпьте мукой.
- Окуните мясо в яйца, а затем в хлебные крошки.
- Жарьте в большом количестве горячего масла по 6 – 7 минут с каждой стороны в зависимости от толщины мяса.
- Для соуса смешайте кетчуп, майонез, соевый соус и сахар.
- Нарежьте готовый тонкацу и подавайте с нарезанной пекинской капустой, соусом, рисом или мисо-супом.