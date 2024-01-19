Лишь 1 ингредиент изменит все: готовим бюджетный винегрет по-особенному
19 января 2024, 13:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Винегрет ели чуть ли не все. Этот простой и бюджетный салат подходит и к празднику, и на каждый день.
Попробуйте добавить в винегрет грибы. Хорошо известный салат заиграет новыми красками.
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Винегрет с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 3 свеклы;
– 6 картофелин;
– 2 моркови;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– 2 соленых огурца;
– 250 граммов маринованных грибов;
– 20 граммов зеленого лука;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– 80 миллилитров подсолнечного масла.
Также в винегрет можно добавлять горошек / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Предварительно сварите овощи до готовности. Морковь и картофель варятся 25 минут, а свекла – 50 – 60. Затем почистьте и нарежьте небольшими кубиками.
- Маринованные грибы и соленые огурцы мелко порежьте. Добавьте в миску к овощам.
- Затем добавьте отцеженную кукурузу и измельченный зеленый лук.
- Посолите, добавьте растительное масло, горчицу в зернах и перемешайте.