Спробуйте додати у вінегрет гриби. Добре відомий салат заграє новими барвами.

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Вінегрет з грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Лише 1 інгредієнт змінить все: готуємо бюджетний вінегрет по-особливому
Також у вінегрет можна додавати горошок / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Попередньо зваріть овочі до готовності. Морква та картопля варяться 25 хвилин, а буряк – 50 – 60. Потім почистьте їх та наріжте невеликими кубиками.
  2. Мариновані гриби та солені огірки поріжте дрібно. Додайте в миску до овочів.
  3. Потім додайте відціджену кукурудзу та подрібнену зелену цибулю.
  4. Посоліть, додайте олію, гірчицю в зернах і перемішайте.