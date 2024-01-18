Пол часа – и готово: быстрый рецепт классической моркови по-корейски

На маринование нужно всего 30 минут. Такую морковь можно готовить сразу перед ужином.
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Быстрый рецепт моркови по-корейски
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Из моркови можно приготовить отличную закуску / Фото Unsplash
Приготовление:
- Очистите и нарежьте соломкой или натрите морковь.
- В большой миске смешайте рисовый уксус, сахар, кунжутное масло, соевый соус, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли.
- Добавьте в эту смесь морковь и перемешайте. Накройте пленкой или тарелкой и отправьте как минимум на 30 минут в холодильник.
- Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.