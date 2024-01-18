Пол часа – и готово: быстрый рецепт классической моркови по-корейски

На маринование нужно всего 30 минут. Такую морковь можно готовить сразу перед ужином.

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Быстрый рецепт моркови по-корейски

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 большие моркови;

– 2 столовые ложки рисового или яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка кунжутного или подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка поджаренных семян кунжута;

– щепотка соли.



Из моркови можно приготовить отличную закуску / Фото Unsplash

Приготовление:

Очистите и нарежьте соломкой или натрите морковь. В большой миске смешайте рисовый уксус, сахар, кунжутное масло, соевый соус, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли. Добавьте в эту смесь морковь и перемешайте. Накройте пленкой или тарелкой и отправьте как минимум на 30 минут в холодильник. Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.

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