На маринование нужно всего 30 минут. Такую морковь можно готовить сразу перед ужином.

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Быстрый рецепт моркови по-корейски

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Пол часа – и готово: быстрый рецепт классической моркови по-корейски
Из моркови можно приготовить отличную закуску / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте соломкой или натрите морковь.
  2. В большой миске смешайте рисовый уксус, сахар, кунжутное масло, соевый соус, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли.
  3. Добавьте в эту смесь морковь и перемешайте. Накройте пленкой или тарелкой и отправьте как минимум на 30 минут в холодильник.
  4. Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.