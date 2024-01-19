Попробуйте добавить в винегрет грибы. Хорошо известный салат заиграет новыми красками.
Будет вкусно Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки
Винегрет с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Также в винегрет можно добавлять горошек / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Предварительно сварите овощи до готовности. Морковь и картофель варятся 25 минут, а свекла – 50 – 60. Затем почистьте и нарежьте небольшими кубиками.
- Маринованные грибы и соленые огурцы мелко порежьте. Добавьте в миску к овощам.
- Затем добавьте отцеженную кукурузу и измельченный зеленый лук.
- Посолите, добавьте растительное масло, горчицу в зернах и перемешайте.