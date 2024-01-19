Попробуйте добавить в винегрет грибы. Хорошо известный салат заиграет новыми красками.

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Винегрет с грибами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Только 1 ингредиент изменит все: готовим бюджетный винегрет по-особому
Также в винегрет можно добавлять горошек / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Предварительно сварите овощи до готовности. Морковь и картофель варятся 25 минут, а свекла – 50 – 60. Затем почистьте и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Маринованные грибы и соленые огурцы мелко порежьте. Добавьте в миску к овощам.
  3. Затем добавьте отцеженную кукурузу и измельченный зеленый лук.
  4. Посолите, добавьте растительное масло, горчицу в зернах и перемешайте.