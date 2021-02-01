Гранат – как правильно чистить, польза и вред
Гранат – прекрасно утоляет жажду, пробуждает аппетит и содержит много витаминов, но не все умеют его правильно чистить. В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно чистить и употреблять гранат, что он лечит и кому полезен.
Гранат – большой красный плод 5-12 см чем-то похожий на яблоко, но внутри этой ягоды находится множество маленьких сочных зерен.
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Правда, не все любят есть эти косточки, но они крайне полезны для организма – они улучшают работу кишечника, содержат много масел, которые положительно влияют на кожу, сосуды и сердце.
В 100 г граната 82,7 ккал.
Польза и вред
В гранате содержится много витаминов и минералов, полезных для человеческого организма. Потребление граната предотвращает такие болезни, как: рак, диабет 2 типа, Альцгеймер, сердечные болезни и ожирение.
Употребление в дневном рационе граната чрезвычайно важно для женщин, ведь он предотвращает размножение клеток рака молочной железы, более того, ему под силу даже убивать некоторые из них.
А употребление гранатового сока снижает кровяное давление – гипертонию. Пуническая кислота, основная жирная кислота в ягоде, способна защитить от болезней сердца.
Также гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах, улучшает память и физическую работоспособность.
В плоде содержатся такие витамины как С, В6, В12, Р, клетчатка, а среди минералов и микроэлементов: калий, магний, кальций, фосфор, йод, железо, марганец и натрий.
Однако существуют и противопоказания: не употребляйте гранат или гранатовый сок, если у вас язва желудка, гастрит, повышенная кислотность. Обязательно разбавляйте его водой.
Как почистить гранат
– Покрутите гранат по столу, чтобы ослабить семяна.
– Сделайте надрез в середине граната и разделите его на две половины.
– Держите каждую половинку над миской семенами вниз, постучите по кожуре ложкой, слегка сжимая, чтобы высвободить семяна.
Существует и другой способ: сделайте четыре надреза на гранате. Окуните его в миску с водой выпуская семена руками – они останутся на дне. Слейте воду и лакомьтесь гранатом.
Источник: SmachnoNews
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