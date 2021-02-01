Гранат – прекрасно утоляет жажду, пробуждает аппетит и содержит много витаминов, но не все умеют его правильно чистить. В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно чистить и употреблять гранат, что он лечит и кому полезен.

Гранат – большой красный плод 5-12 см чем-то похожий на яблоко, но внутри этой ягоды находится множество маленьких сочных зерен.

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Правда, не все любят есть эти косточки, но они крайне полезны для организма – они улучшают работу кишечника, содержат много масел, которые положительно влияют на кожу, сосуды и сердце.

В 100 г граната 82,7 ккал.

Польза и вред

В гранате содержится много витаминов и минералов, полезных для человеческого организма. Потребление граната предотвращает такие болезни, как: рак, диабет 2 типа, Альцгеймер, сердечные болезни и ожирение.

Употребление в дневном рационе граната чрезвычайно важно для женщин, ведь он предотвращает размножение клеток рака молочной железы, более того, ему под силу даже убивать некоторые из них.

А употребление гранатового сока снижает кровяное давление – гипертонию. Пуническая кислота, основная жирная кислота в ягоде, способна защитить от болезней сердца.

Также гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах, улучшает память и физическую работоспособность.

В плоде содержатся такие витамины как С, В6, В12, Р, клетчатка, а среди минералов и микроэлементов: калий, магний, кальций, фосфор, йод, железо, марганец и натрий.

Однако существуют и противопоказания: не употребляйте гранат или гранатовый сок, если у вас язва желудка, гастрит, повышенная кислотность. Обязательно разбавляйте его водой.

Как почистить гранат

– Покрутите гранат по столу, чтобы ослабить семяна.

– Сделайте надрез в середине граната и разделите его на две половины.

– Держите каждую половинку над миской семенами вниз, постучите по кожуре ложкой, слегка сжимая, чтобы высвободить семяна.

Существует и другой способ: сделайте четыре надреза на гранате. Окуните его в миску с водой выпуская семена руками – они останутся на дне. Слейте воду и лакомьтесь гранатом.